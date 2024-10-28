Derbi İçin Beşiktaş Taraftarı Yolculuğa Çıktı
Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi için yaklaşık 2500 Beşiktaş taraftarı, Tüpraş Stadyumu'nda toplanarak güvenlik önlemleriyle RAMS Park'a doğru yola çıktı.
Süper Lig'in 10'uncu haftası Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesine sahne olacak. Bu maçta deplasman tribününde yer alacak olan Beşiktaş taraftarı, Tüpraş Stadyumu'nda toplandı. Toplanma alanında bilet ve güvenlik kontrolü yapıldı. Daha sonra otobüslere binen yaklaşık 2500 siyah-beyazlı taraftar, derbinin oynanacağı RAMS Park'a gitmek için yola çıktı.