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Derbi göndermesi yapmıştı! Ergin Ataman, Fenerbahçe'den özür diledi

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A Milli Takım ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye yönelik yaptığı 3-1 el hareketi nedeniyle özür diledi. Ataman, Galatasaray ile oynadıkları maç sonrası tribünlere yaptığı hareketle Fenerbahçe camiasını kırdığını kabul ederek, "Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim" dedi.

A Milli Takım ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından tribünlere derbi skorunu gösteren el hareketi nedeniyle özür diledi.

İşte Ataman'ın o açıklaması;

"Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında, taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekilde, basın da yansıyan "3-1" hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır.

Ben her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumun altını çizen bir antrenörüm. Dünkü hareketimin Fenerbahçe camiasında yarattığı rahatsızlığın farkındayım. Hiç arzu etmediğim şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim. Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim."

FENERBAHÇE TEPKİ GÖSTERDİ

Konuyla ilgili Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan ise Ergin Ataman'a tepki gösterdi. Kızılhan, "Milli takım hocası kimliğine yakışmayan, ismini bile anmak istemediğim o şahsın hareketiyle ilgili bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketiyle ilgili kendi aramızda istişareleri yaptık. İlgililer ile görüştük. Konu hakkında camiamızın içi rahat olsun. İlgili aksiyonları alacağız, ilgili duyuruları çok kısa süre içerisinde yapacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, hazırlık maçında Panathinaikos'u konuk etti. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesi derbiye gönderme yaparak Galatasaray taraftarlarına "3-1'i" işaret etti.

Derbi göndermesi yapmıştı! Ergin Ataman, Fenerbahçe'den özür diledi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (1)

Jassmin Renca:

gs Li tipler aynidir ama FB 6 -0 gs macininda isaretini sikiysa yapabilir

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