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Derbi bitti ama gerilim tavan! Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt

Derbi bitti ama gerilim tavan! Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt
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Galatasaraylı Şahan Gökbakar, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun 'maymun gibi zıplama' söylemine tepki gösterdi. Gökhan Özoğuz ise bu duruma kayıtsız kalmadı ve Gökbakar'a, 'Maymun gibi zıplama' söylemi bir benzetme olduğu için cezası verilmiyor ancak aynı kişinin ağız dolusu ana-avrat küfür eder hali ve hakem tehdit edişine ceza gelirse düşünürüz şeklinde yanıt verdi.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve golsüz tamamlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Mourinho'nun, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadeleri, Galatasaray tarafından ırkçı söylem olarak değerlendirilerek yargıya taşınmak istendi. Sarı-kırmızılı kulüp, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve UEFA ile FIFA'ya şikâyette bulunacağını duyurdu.

ŞAHAN'DAN MOURINHO'YA TEPKİ GELDİ

Tüm bu yaşananların ardından Galatasaraylı Şahan Gökbakar, derbideki bir pozisyon sonrası Galatasaray kulübesine yönelik; "Hakeme teşekkür etmem gerekir. Çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" diyen Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'ya tepki gösterdi. Ünlü komedyen, Türkiye Futbol Federasyonu'nu X hesabından etiketleyerek; "Galatasaray yedek kulübesindekiler maymun gibi zıplıyordu" diyen Mourinho ya ceza vermeyi düşünür müsünüz? @TFF_Org" mesajını yazdı.

Derbi bitti ama gerilim tavan! Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt

Fenerbahçeli olduğu bilinen Gökhan Özoğuz da Şahan Gökbakar'a, "Neden maçta pozisyonunuz yok diye mi? "Maymun gibi zıplama" söylemi benzetme olduğu için cezası verilmiyor ama aynı şahsın ağız dolusu ana - avrat küfür eder hali, parmak sallayarak hakem tehdit edişine ceza gelirse düşünürüz" sözleriyle yanıt verdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıcarlosdavinci:

okan efendi kendisini dünyaca ünlü teknik adamlarla bir tutuyor, önce yerini bil karşındaki adama ağlama dersen oda sana cevabını söyler

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Haber YorumlarıZeki Anti:

bu gökhan boş beleşi de maymun gibi zıplıyor her şeye..

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

binlarmeleklerin cinsiyetini tartişiyor,başka dert kalmamjş gibi...

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