Derbi bitti ama gerilim tavan! Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve golsüz tamamlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Mourinho'nun, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadeleri, Galatasaray tarafından ırkçı söylem olarak değerlendirilerek yargıya taşınmak istendi. Sarı-kırmızılı kulüp, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve UEFA ile FIFA'ya şikâyette bulunacağını duyurdu.

ŞAHAN'DAN MOURINHO'YA TEPKİ GELDİ

Tüm bu yaşananların ardından Galatasaraylı Şahan Gökbakar, derbideki bir pozisyon sonrası Galatasaray kulübesine yönelik; "Hakeme teşekkür etmem gerekir. Çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" diyen Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'ya tepki gösterdi. Ünlü komedyen, Türkiye Futbol Federasyonu'nu X hesabından etiketleyerek; "Galatasaray yedek kulübesindekiler maymun gibi zıplıyordu" diyen Mourinho ya ceza vermeyi düşünür müsünüz? @TFF_Org" mesajını yazdı.

Fenerbahçeli olduğu bilinen Gökhan Özoğuz da Şahan Gökbakar'a, "Neden maçta pozisyonunuz yok diye mi? "Maymun gibi zıplama" söylemi benzetme olduğu için cezası verilmiyor ama aynı şahsın ağız dolusu ana - avrat küfür eder hali, parmak sallayarak hakem tehdit edişine ceza gelirse düşünürüz" sözleriyle yanıt verdi.