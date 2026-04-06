Derbi biteli saatler oldu ancak yangın dinmiyor! Bir tepki de Cerny'den
Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny, Fenerbahçe'nin derbide kazandığı penaltı için bir paylaşım yaparak "İğrenç!" ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında kazandığı penaltının ardından Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi.
BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİLER DEVAM EDİYOR
Zorlu derbinin uzatma anlarında sarı-lacivertliler lehine verilen penaltı kararının yankıları devam ediyor. Birçok Beşiktaşlı futbolcu, sosyal medya hesapları ve basın mensupları üzerinden tepkilerini dile getirirken, bir eleştiri de Vaclav Cerny'den geldi.
CERNY: ''İĞRENÇ!''
Siyah-beyazlıların Çek yıldızı Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın maç sonunda yaptığı "Emek hırsızları" başlıklı paylaşımını yeniden paylaşarak "İğrenç!" notunu düştü.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş forması altında bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki deneyimli yıldız, 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.