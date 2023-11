DEPSAŞ Enerji Sporcusu Gökhan Seven, bedensel engelliler 75 kilogram sol kol kategorisinde altın madalya kazandı. Aynı turnuvada Gülendam Sarıbal da Dünya 4'üncüsü oldu. Sporcuların başarısı kulüp tarafından gurur ve sevinçle karşılandı.

DEPSAŞ Enerji Sporcusu Gökhan Seven Altın Madalya Kazandı

DEPSAŞ Enerji Sporcusu Gökhan Seven, World Combat Games'ten, bedensel engelliler 75 kilogram sol kol kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Dünya şampiyonunun, bu madalya ile birlikte toplam 29 madalyaya sahip olduğu bildirildi. Aynı turnuvada mücadele eden kulübün bir diğer sporcusu Gülendam Sarıbal'ın ise Bedensel Engelliler kategorisinde Dünya 4'üncüsü olarak kayıtlara geçti. Sporcuların başarısı, kulüp tarafından gurur ve sevinçle karşılandı.

25-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Combat Games şampiyonasında Türkiye'yi gururla temsil eden DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcusu Gökhan Seven, bedensel engelliler 75 kilogram sol kol kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Kulvarında dünyanın en iyi sol kolu seçilen sporcunun, son madalyası ile birlikte toplam 29 madalyaya sahip olduğu bildirildi.

Gökhan Seven 29. madalyasını kazandı

Bebeklik döneminde geçirdiği ateşli hastalık sonucunda tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda kalan Gökhan Seven, elde ettiği başarılarla paralimpik sporculara örnek olmaya devam ediyor. Türkiye'nin bilek güreşi dalında adını dünyaya duyuran başarılı sporcu, kariyeri boyunca her iki kolda birçok başarı elde etti. 13 dünya, 12 Avrupa ve 2 Asya şampiyonluğu ile çeşitli sıkletlerde zirvede yer alan Seven, Riyad'da gerçekleşen şampiyonada sol kolda Gürcü rakibini ve sağ kolda Kazak rakibini mağlup ederek iki altın madalya kazanma başarısını gösterdi.

Gülendam Sarıbal dünya 4 'sü oldu

Aynı turnuvada mücadele eden kulübün bir diğer sporcusu Gülendam Sarıbal ise gösterdiği üstün performans sayesinde 80 kilogram kategorisinde dünya 4.'sü oldu. Sporcularının göstermiş olduğu üstün başarı hakkında açıklamalarda bulunan DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Mehmet İpek, "Sporcularımızın elde ettiği bu başarı, azmin ve kararlılığın ne kadar büyük işlere imza atabileceğini bir kez daha gösterdi. Sporcularımızı tebrik ediyor, onların bu başarılarının ülkemize ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR