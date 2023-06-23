DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 16 madalya kazandı

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü'nün milli sporcuları, Moldova'da gerçekleştirilen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 8'i altın 6'sı gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 16 madalya elde etti. Ülkemizi başarı ile temsil eden kulüp, Ağustos ayında Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na da katılacak.

Moldova'da düzenlenen şampiyonadan Gülendam Sarıbal 1 gümüş, Nisa Camadan 1 altın ve 2 gümüş, Abdulsamet Ocakoğlu 1 altın, Mehmet Dönmez 2 bronz, Fatih Kamuz 2 gümüş, Enes Talha Ay 1 altın ve 1 gümüş, Gökhan Seven 2 altın, Mustafa Dinleyici 1 altın ve Murat Çırık 2 altın madalya ile ülkemize döndü. Turnuvaya katılan 5 paralimpik sporcu; Abdulsamet Ocakoğlu, Fatih Kamuz, Gökhan Seven, Mustafa Dinleyici ve Murat Çırık ülkemize toplamda 10 madalya kazandırdı.

Sporcularının başarılarını değerlendiren Kulüp Başkanı Mehmet İpek ise "Öncelikle sporcularımızı yürekten kutluyorum. Hepsi çok çalıştı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyorduk. Sporcularımız katılmış oldukları müsabakalarda çalışmalarının karşılıklarını alarak üstün başarılar gösterdi. Elimizde yetenekli sporculardan oluşan sağlam bir kadro var. Hedefimiz bundan sonraki süreçte Kazakistan'da gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonası'na odaklanmak. Almatı'daki şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.