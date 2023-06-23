DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 16 madalya kazandı

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcuları, Moldova'da gerçekleşen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 16 madalya kazandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sporcular 8'i altın, 6'sı gümüş ve 2'si bronz olmak üzere şampiyonada 16 madalya kazandı.

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcuları, Moldova'da gerçekleşen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 16 madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sporcular 8'i altın, 6'sı gümüş ve 2'si bronz olmak üzere şampiyonada 16 madalya kazandı. Turnuvada madalya kazanan sporcular şöyle:

Nisa Camadan 1 altın ve 2 gümüş, Gökhan Seven 2 altın, Murat Çırık 2 altın, Enes Talha Ay 1 altın ve 1 gümüş, Abdulsamet Ocakoğlu 1 altın, Mustafa Dinleyici 1 altın, Fatih Kamuz 2 gümüş, Gülendam Sarıbal 1 gümüş, Mehmet Dönmez 2 bronz.

Kulüp Başkanı Mehmet İpek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Sporcularımızı yürekten kutluyorum. Hepsi çok çalıştı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyorduk. Sporcularımız katılmış oldukları müsabakalarda çalışmalarının karşılıklarını alarak üstün başarılar gösterdi. Hedefimiz bundan sonraki süreçte Kazakistan'da gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonası'na odaklanmak. Almatı'daki şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel de madalya kazanan sporcuları tebrik ederek, "Bayrağımızı Moldova'da gururla dalgalandırdıkları için bütün sporculara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.