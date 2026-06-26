DEPSAŞ Enerji futbolcularına milli davet

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Ampute Takımının sezonu başarıyla tamamlayan üç oyuncusu Türkiye Ampute Milli Takımına davet edildi.

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, ampute futbol branşında yetiştirdiği sporcularla Türk sporuna katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ampute Futbol Süper Liginde sezon boyunca başarılı performans ortaya koyan DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü'nün üç futbolcusu Türkiye Ampute Milli Takımının aday kadrosuna davet edildi. 13-22 Kasım tarihlerinde Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren Türkiye Ampute Milli Takımına seçilen kulüp sporcularından kaleci Fatih Öztürk, orta saha oyuncusu Muhammet Toprak ve forvet Ömer Bulut Bafra'daki milli takım hazırlık kampına katılacak.

"Bu davet hepimiz için büyük bir gurur"

Sezon boyunca süper ligde başarıyla mücadele eden futbolcularının milli takıma davet edilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel şunları söyledi:

"Ampute futboluna verdiğimiz desteğin böylesine büyük bir başarıyla taçlanması bizler için olduğu gibi bölgemiz için de büyük gurur kaynağı oldu. Futbolcularımızın en büyük hayali milli forma altında ülkemizi temsil etmekti. Geldiğimiz noktada böylesine başarıya imza atan sporcularımızı gönülden kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen başta merhum hocamız Mustafa Bebe olmak üzeri tüm teknik ve idari ekibi kutluyorum. İnanıyorum ki 2022 yılında ülkemizde düzenlenen son dünya kupasında olduğu gibi milli takımımız Meksika'da da şampiyon olarak ülkemize tarihi bir başarı daha kazandıracak."

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası için hazırlıklarına 10-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenecek kampla başlayacak. Milli Takım, son olarak 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası'nda, finalde Angola'yı 4-1 yenerek, ilk kez dünya şampiyonu olmuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı