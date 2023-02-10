Yardım organizasyonuna katılan Adnan Polat, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Adnan Polat ve sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı futbolcuları sarı-kırmızılı kulübün "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından düzenlediği yardım organizasyonunu ziyaret etti.

TORREIRA YARDIM ETTİ

Nef Stadı'nda yer alan otoparkta kurulan yardım alanını gezerek çalışmaları inceleyen Özbek ve Polat, gönüllü çalışanlarla bir araya geldi. Uruguaylı futbolcu Torreira ise yardım kolilerinin doldurulmasına yardımcı oldu.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Adnan Polat ise şu açıklamayı yaptı: "Türk milletinin başı sağ olsun. Dursun başkana, Galatasaray yönetimine, burada emek veren herkese bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Bu acı günde oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmıyorlar. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Holding olarak şunu gözledik, vatandaşlarımızın hepsi gıda, yiyecek, içecek gönderiliyor ama teknik malzemeye de ihtiyaç var. Bu anlamda Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği olarak 300 tane teknik adamı o bölgeye gönderdik. Orada çalışmayan, kopan kablolara yardım ediyorlar. Şu anda deprem bölgesinde çalışıyorlar. 50 tane konteyner ev gönderiyoruz. 100 tane de şu an Macaristan'da hazırlıyoruz, onlar da gelecek. Tuvalet ihtiyacı var. Mobil tuvalet ile ilgili çalışmalarımız var. Macar devletine ve halkına da teşekkür ediyorum. Onlar da ciddi anlamda yardım ediyorlar. Yunanistan'a teşekkür ediyorum. Ciddi olarak yardım ediyorlar."