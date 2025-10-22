Haberler

Depremzedelerden Oluşan Hokey Takımı Muğla'da Dostluk Maçları Yaptı

Depremzedelerden Oluşan Hokey Takımı Muğla'da Dostluk Maçları Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'dan gelen depremden etkilenen çocuklardan oluşan hokey takımı, Muğla'da dostluk maçları ve sosyal faaliyetler gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje çerçevesinde çocuklar, çeşitli etkinliklerle sosyal hayata adaptasyon sağladı.

Malatya'dan gelen ve depremden etkilenen çocuklardan oluşan hokey takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli bir proje kapsamında dostluk maçları yapmak ve sosyal faaliyetlere katılmak üzere Muğla'ya geldi.

Malatya Anadolu Ateşi Spor Kulübü oyuncuları, Yatağan Hokey Sahası ve Menteşe Spor Salonu'nda Ege Yıldızları Spor Kulübü ve MY Bozüyük Spor takımlarıyla hazırlık maçları yaparak Muğlalı sporcularla bir araya geldi. Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, depremzede sporculara çeşitli hediyeler takdim ederek onlara desteklerini iletti.

"Depremden Etkilenen Gençlerin Spor ve Sosyal Faaliyetler ile Güçlendirilmesi" projesi hakkında bilgi veren Malatya Anadolu Ateşi Spor Kulübü Başkanı Savaş Yılmaz, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklendiğini belirtti. Yılmaz, Muğla ziyaretinin amacını şu sözlerle açıkladı: "Biz de çocuklarımızı Muğla'ya getirdik. Akyaka'da hem denize girdiler hem de sosyalleşme fırsatı buldular. Menteşe ve Yatağan'daki Hokey takımlarıyla da maç yaptık, çocuklarımız bu süreçten çok keyif aldı"

Savaş Yılmaz, projeye ve Malatyalı gençlere sağladığı destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerini iletti. Bu organizasyon, sporun iyileştirici gücünü ve gençlerin sosyal hayata adaptasyonunu desteklemeyi hedefliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Merkez Bankası'ndan yeni para kararı! Bugün tedavüle çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Haaland attı, Manchester City kazandı

Bu adamı kim durduracak?
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı

Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı
Etiyopya'da tren kazası: 14 ölü, 29 yaralı

Tren raydan çıktı: 14 ölü, 29 yaralı
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Mourinho'yu bitiren asist
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.