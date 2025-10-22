Depremzedelerden Oluşan Hokey Takımı Muğla'da Dostluk Maçları Yaptı

Malatya'dan gelen ve depremden etkilenen çocuklardan oluşan hokey takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli bir proje kapsamında dostluk maçları yapmak ve sosyal faaliyetlere katılmak üzere Muğla'ya geldi.

Malatya Anadolu Ateşi Spor Kulübü oyuncuları, Yatağan Hokey Sahası ve Menteşe Spor Salonu'nda Ege Yıldızları Spor Kulübü ve MY Bozüyük Spor takımlarıyla hazırlık maçları yaparak Muğlalı sporcularla bir araya geldi. Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, depremzede sporculara çeşitli hediyeler takdim ederek onlara desteklerini iletti.

"Depremden Etkilenen Gençlerin Spor ve Sosyal Faaliyetler ile Güçlendirilmesi" projesi hakkında bilgi veren Malatya Anadolu Ateşi Spor Kulübü Başkanı Savaş Yılmaz, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklendiğini belirtti. Yılmaz, Muğla ziyaretinin amacını şu sözlerle açıkladı: "Biz de çocuklarımızı Muğla'ya getirdik. Akyaka'da hem denize girdiler hem de sosyalleşme fırsatı buldular. Menteşe ve Yatağan'daki Hokey takımlarıyla da maç yaptık, çocuklarımız bu süreçten çok keyif aldı"

Savaş Yılmaz, projeye ve Malatyalı gençlere sağladığı destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerini iletti. Bu organizasyon, sporun iyileştirici gücünü ve gençlerin sosyal hayata adaptasyonunu desteklemeyi hedefliyor. - MUĞLA