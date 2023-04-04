Depremzedeler için hazırlanan bandı takmamıştı! Orkun, elini sıkmadığı Tadic'le tekrar yüzleşiyor

Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü, depremzedeler için hazırlanan bandı koluna takmayan Ajax'in kaptanı Dusan Tadic'le yeniden karşı karşıya geliyor. Sırp futbolcunun elini sıkmayan Orkun, Hollanda'da gündemi sallamıştı. Yarın oynanacak maç öncesi Orkun'un Teknik Direktörü Arne Slot, "Bu durum çok büyütüldü. Yarın Orkun elini uzatacak. Bunu reddetmeyecek" dedi.

Hollanda Ligi'nin 26. haftasında oynanan Ajax- Feyenoord karşılaşmasında Orkun Kökçü, depremzedeler için hazırlanan bandı takmayan Dusan Tadic'in elini sıkmamıştı. Bu ikili, 5 Nisan'da oynanacak Hollanda Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek.

GÖZLER YİNE İKİLİDE

Maç öncesi yine karşı karşıya gelecek iki futbolcunun vereceği görüntü merak konusu oldu. Feyenoord'un hocası Arne Slot, Orkun Kökçü ve Dusan Tadic hakkında açıklama yaptı.

"BU DURUM ÇOK BÜYÜTÜLDÜ"

Yeni bir durum yaşanmayacağını ifade eden Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot, "Bu durum çok büyütüldü. Para atışı sırasında bir karışıklık olmuştu. Yarınki maçta ilk olarak Orkun elini uzatacak. Evimizde oynuyoruz ve bunu reddetmeyecek" dedi.