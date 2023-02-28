Depremzede voleybolcuya Hakan Koştu sahip çıktı

Hataylı voleybolcu İrem Kul, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun talimatıyla, Belediyenin Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'na transfer oldu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'ın play-offlara katılmaya hak kazanan, ancak ligden çekilme kararı alan Rasus Kimya'nın başarılı sporcusu İrem Kul, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun talimatıyla, Belediyenin Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'na transfer oldu.

Bergama, 600 depremzede ile birlikte voleybolcu İrem Kul'a da kucak açtı

Yıkıcı depremin ardından, tek yürek olan Bergama 7'den 77'ye tüm vatandaşları, resmi ve sivil toplum kuruluşları ile deprem bölgelerine ilk andan itibaren tırlarla yardımlarını gönderdi. Tüm yurtta olduğu gibi Bergama'ya da gelen depremzede ailelere destek olmaya devam eden vatandaşlar ihtiyaçları canı gönülden karşılıyor. Bergama bu yardımları spor alanında da sürdürmeye, yaraları sarmaya devam ediyor.

Hatay'ın play-offlara katılmaya hak kazanan takımı Rasus Kimya'nın başarılı sporcusu İrem Kul'un bundan böyle Bergama Belediyesi GSK Kadın Voleybol Takımı'nda oynayacağını belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Yaşanan depremin ardından her alanda devletimiz ve milletimiz ile birlikte yaraları sarmaya devam edeceğiz. Kadın sporcumuz İrem Kul ile birlikte takımımız, kaybettiğimiz canlarımız için tek yürek mücadele vermeye devam edecek" dedi. - İZMİR