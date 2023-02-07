Depremden etkilenen Süper Lig ekibi Hatayspor, İstanbul'a yerleşecek

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik deprem, birçok ilimizde yıkıcı sonuçlara yol açtı. Depremden en ciddi etkilenen spor kulüplerinden biri de Hatayspor oldu. Teknik Direktör Volkan Demirel, depremin ilk gününde Hatay'da gözyaşları içinde yaptığı canlı yayında destek istemişti.

SPORTİF DİREKTÖR VE TERCÜMAN, ENKAZDA KALDI

Hatayspor'da yıldız futbolcu Christian Atsu, yaklaşık 24 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Sportif direktör Taner Savut ve tercüman Emre'nin enkaz altında kaldığı belirtilirken henüz iki isimden haber alınamadı.

"ADANA'YA GELDİK"

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Kerim Alıcı, "Takım halinde Hatay'dan Adana'ya geldik. Uçağımız birazdan kalkacak. Ailelerimizin yanına gidiyoruz" dedi.

RİVA'DA KALACAKLAR

NTV Spor'da yer alan habere göre; Hatayspor, takım halinde Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu'nun tesislerine yerleşecek.