Depremde hayatını kaybeden Atsu'ya Volkan Demirel'den duygusal veda: Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum

Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için teknik direktör Volkan Demirel, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum." diyen Demirel, "Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin vurduğu Hatay'da Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Christian Atsu için Volkan Demirel'den paylaşım geldi.

"ACISI HİÇ BİTMEYECEK"

Volkan Demirel yaptığı paylaşımda, "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK ACILAR YAŞIYORUZ"

Volkan Demirel, yaptığı bir diğer paylaşımda ise depremde hayatını kaybeden A Takım malzeme sorumlusu Onur Akdeniz'e veda etti. Demirel paylaşımında, "Çok zor zamanlardan geçiyor, çok büyük acılar yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun sevgili kardeşimiz Onur. Kalbimizdesin… Hepimizin, sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.