Malatya'dan bir acı haber daha! Genç voleybolcu Murat Çiloğulları, depremde hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetli depremden yıkıcı şekilde etkilenen Malatya'da, Malatya BBSK'nın oyuncusu Murat Çiloğulları'nın vefat ettiğini açıkladı. 7 Şubat günü aynı takımdan 25 yaşındaki voleybolcu Mehmet Can Ağırbaş'ın da Kırçuval Oteli'nin enkazında cansız bedenine ulaşılmıştı.

"DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Federasyon'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Malatya BBSK forması giyen Murat Çiloğulları'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, Malatya BBSK ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.