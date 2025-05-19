Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Kocaelispor Tanzanyalı Ramazan lakaplı orta saha oyuncusu Ramazan Manzhi Makame'yi deneme antrenmanlarına aldı. Makame, 2022-2023 yıllarında Hatayspor ile antrenmanlara çıkmış ve deprem sonrası ülkesine dönmüştü.
Trendyol 1. Lig'de haftalar öncesinden birinciliği garantileyip şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'dan transferde sürpriz bir hamle geldi.
DENEME ANTRENMANLARINA ÇIKTI
En Kocaeli'nin haberine göre; 'Tanzanyalı Ramazan' lakaplı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramazan Manzhi Makame, Yeşil-siyahlılar ile deneme antrenmanına çıktı. A Takım için denenen Tanzanyalı futbolcunun U-19 takımıyla antrenmanlara çıktığı belirtilirken, beğenilmesi halinde A takım kadrosunda yer alacağı ifade edildi.
DEPREM SONRASI AYRILMIŞTI
Kocaelispor altyapı sorumlusu Aydın Günaydın'ın Hatayspor'da görev yaptığı dönemde ilk kez denenen Makame, 2022-2023 yıllarında Hatayspor ile antrenmanlara çıkmış ve deprem sonrası takımdan ayrılıp ülkesine dönmüştü. 2004 doğumlu genç oyuncu, merkez orta saha olarak görev yapıyor.