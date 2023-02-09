Deprem anında evde mahsur kalan Selçuk İnan yaşadığı şoku atlatamıyor: Ölümü gördüm

Deplasmanda oynadıkları Hatayspor maçı sonrası kötü hava koşulları nedeniyle Hatay'da kalan Kasımpaşa kafilesinde teknik direktör Selçuk İnan, depremde yaşadıklarını anlattı. İnan, "Anne ile babamın evindeydim, Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Ölümü gördüm derler ya, öyle bir andı. Dışarıyı görüyordum ama çıkamıyordum. Psikolojik olarak iyi durumda değiliz." dedi. Genç hoca ayrıca, futbolcularından birinin üzerine dolap düştüğü ve kaburgasının kırıldığını belirtti.

Hatay'da depremi yaşayan Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, yaşadığı kabus dolu anları HaberTürk'te anlattı.

"DIŞARIYI GÖRÜYORDUM AMA ÇIKAMIYORDUM"

Selçuk İnan, "Hatayspor maçı için gitmiştik. Maçtan sonra İstanbul'daki hava şartları nedeniyle orada kalacaktık. Bu durumdan istifade, ben de anne babamı gördüm. Onların evindeydim. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Ölümü gördüm derler ya, öyle bir andı. Dışarıyı görüyordum ama çıkamıyordum. Uyanıktım. Deprem bilinci çok yüksek olan bir insan değilim. Ailem de değil. İkinci kattaydım, hemen aşağıya indim. Çıkış kapısı kapalıydı. Demir kapı vardı balkona açılan, oraya bir şekilde tutunduk." dedi.

İnan'ın açıklamalarının devamı şöyle:

"BÜTÜN İNSALAR ŞOKTAYDI"

"Bir dakika boyunca en sevdikleriniz, hayatınız gözünüzün önünden geçiyor. Deprem bittikten sonra anne ve babamı almak için yukarıya çıktık. Ama zordu dolaplar devrilmişti. Zor bir durumdu. Sağlam bir evin kalabileceğini düşünmüyordum o an. Dışarıda herkes yalınayak, ağlıyordu. İnsanlar bağrışıyordu. Bütün insanlar şoktaydı. Psikolojik olarak iyi durumda değiliz.

"ONLARI AYAKTA TUTMAKTA ZORLANIYORUM"

Oyuncularım otelde yakalandı. Otobüste kaldılar. Kaldığımız otel, Hatay'da yeni yapılmış, çelik bir otel. Oyuncularımızın bazıları yaralandı. Bir tanesinin kaburgası kırıldı, dolap düştü üstüne. Psikolojik olarak bir travma yaşadılar. Onları ayakta tutmakta zorlanıyorum. Bugün de onlarla birlikteydim. Başka bir şeydi. Çaresizlikti, çok anlatabilecek bir şey değil.

"YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Filmlerde izlerdim, bu kadar değil derdim ama onun üstünde bir şeydi. Oyuncularda travma oluştu. Hemen akabinde başkanımız takımı tahliye etti. Ama bugün onlarla beraberdim, bu böyle atlatabilecek bir şey değil. Yardım etmeye çalışıyoruz.

"AKLIM ALMIYOR"

Hatay'da çok tanıdığım var. Ben de oradaydım. Söyledikleri doğru. Tanınmayacak halde. Kimse bu kadarını beklemiyordu, merkez üssü başka bir ilde. Hala 10 tane ili etkilemesine inanamıyorum. Aklım almıyor. Bu kadar insana ulaşabilmek çok zor."