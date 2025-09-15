Dennis Schröder'den Ergin Ataman'a büyük saygısızlık

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 finalinde son Dünya şampiyonu Almanya'ya 88-83 yenilerek turnuvada ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 12 Dev Adam, tarihi bir başarının ardından bugün yurda döndü.

ERGİN ATAMAN TURNUVANIN EN İYİ KOÇU

A Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman, gösterdiği başarılı performansın ardından turnuvanın en iyi koçu seçildi. Almanya forması giyen Dennis Schröder, deneyimli antrenörün bu başarısı üzerine skandal sözlere imza attı.

SCHRODER'DEN ATAMAN'A BÜYÜK SAYGISIZLIK

Bir Twitch yayını katılan Alman oyuncu Schröder, Ergin Ataman'ın başarısını hazmedemeyerek "En iyi koç Ataman mı? S*ktirin oradan. K*çımın kenarı" ifadelerini kullandı. Türk sporseverler, Alman oyuncuya sosyal medya üzerinden bu sözleri için büyük tepki gösterdi.