Dennis Schröder'den Ergin Ataman'a büyük saygısızlık

Almanya forması giyen Dennis Schröder, Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ile ilgili konuşarak skandal sözlere imza attı. Alman oyuncu, Ergin Ataman'ın "Turnuvanın En İyi Koçu" seçilmesine rahatsız olarak "En iyi koç Ataman mı? S*ktirin oradan. K*çımın kenarı" ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız,EuroBasket 2025 finalinde son Dünya şampiyonu Almanya'ya 88-83 yenilerek turnuvada ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 12 Dev Adam, tarihi bir başarının ardından bugün yurda döndü.

ERGİN ATAMAN TURNUVANIN EN İYİ KOÇU

A Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman, gösterdiği başarılı performansın ardından turnuvanın en iyi koçu seçildi. Almanya forması giyen Dennis Schröder, deneyimli antrenörün bu başarısı üzerine skandal sözlere imza attı.

SCHRODER'DEN ATAMAN'A BÜYÜK SAYGISIZLIK

Bir Twitch yayını katılan Alman oyuncu Schröder, Ergin Ataman'ın başarısını hazmedemeyerek "En iyi koç Ataman mı? S*ktirin oradan. K*çımın kenarı" ifadelerini kullandı. Türk sporseverler, Alman oyuncuya sosyal medya üzerinden bu sözleri için büyük tepki gösterdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
