Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Denizlispor, 2. Lig'e düşmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı ve ilk hazırlık maçını Kocaelispor'la yapacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Denizlispor, ilk hazırlık maçını Kocaelispor'la yapacak.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'e düşen Denizlispor yeni sezon hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürüyor. Bu çerçevede horoz ilk hazırlık maçında Kocaelispor ile karşılaşacak. Afyonkarahisar'da kamp yapan Kocaelispor'la 21 Temmuz Cuma günü Afyonkarahisar Zafer Stadı yan sahasında saat 18.00'de karşılaşacak olan Denizlispor, 20 Temmuz Perşembe günü Afyonkarahisar'a gidecek. Takım sonrasında bir gece konaklayıp Cuma günü maç sonrası Denizli'ye dönecek. - DENİZLİ