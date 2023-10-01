Haberler ›› Spor ›› Denizlispor ve 24 Erzincanspor Berabere Kaldı

Denizlispor ve 24 Erzincanspor Berabere Kaldı

Denizlispor ile 24 Erzincanspor arasındaki maç beraberlikle sonuçlandı. Maçta Emre Burgaz ve İlker Günaslan'ın attığı gollerle skor 1-1 oldu.