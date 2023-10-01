Denizlispor ve 24 Erzincanspor Berabere Kaldı
Denizlispor ile 24 Erzincanspor arasındaki maç beraberlikle sonuçlandı. Maçta Emre Burgaz ve İlker Günaslan'ın attığı gollerle skor 1-1 oldu.
1 beraberlikle bitti.
Maçtan dakikalar:
17. dakikada hızlı çıkış yapan Denizlispor oyuncuları ceza sahasında Emre Burgaz'ın sert vuruşu ile top filelerle buluştu. (1-0)
18. dakikada Erzincanspor'dan Bahadır Taşdelen'in asistliğiyle meşin yuvarlağını tutan Abdulkadir Sünger'in eline kafa vuruşu gerçekleştiren İlker Günaslan topu filelerle buluşturdu. (1-1)
Stat: Atatürk Stadyumu
Hakemler: Taner Tuncer xx, Mustafa Tosun xx, Oğuzhan Kocaçoban xx
Denizlispor: Abdulkadir Sünger xx, Muhammet Özkal xx, Emirhan Kaşcıoğlu xx, Alihan Kalkan xx, Samet Emre Gündüz xx, Muhammed Eren Kıryolcu xx(Yusuf Emre İnanır dk. 86), Deniz Kodal xxx (Mustafa Kaçan dk. 62), Oktay Kısaoğlu xx, Emre Sağlık xx, Emre Furtuna xx (Kemal Çetinkaya dk. 67), Emre Burgaz xx (Yaşar Yasin Yumlu dk. 86),
Yedekler: Ali Eren Yalçın, Ramazan Karakurt, Emre Yıldırım, Mehmet Eren Sıngın, Ahmet Tekin, Mustafa Kemal Naza,
Teknik Direktör: Bülent Ertuğrul
24 Erzincanspor: Hüseyin Koç xx, Kamil İçer xx, Furkan Işıkdemir xx (Hasan Kaya dk. 57), Özkan Yiğiter xx, Çınar Tarhan xx(Furkan Sağman dk.90), Yunus Tarhan xx, Muhammed Enes Yılmaz xx, İlker Günaslan xx, Gençer Cansev xx, Enes Yılmaz xx, Bahadır Taşdelen xx(Oğuz Han Aynaoğlu dk.82),
Yedekler: Erdi Yokuşlu, Kubilay Türk Yılmaz, Oğuzhan Sivrikaya, Gökhan Payal, Ali Atınöz, Yusuf Onur Arıkan, Ali Sefer
Teknik Direktör: Bülent Akan
Goller: Emre Burgaz (dk.17) (Denizlispor) İlker Günaslan (dk.18) (24 Erzincanspor)
Sarı kartlar: Denizli Kodal, Alihan Kalkan, Oktay Kısaoğlu (Denizlispor) İlker Günaslan, Bahadır Taşdelen (24 Erzincanspor) - DENİZLİ