- Denizlispor'un geleceği minikler, yeni sezonu açtı

DENİZLİ - TFF 2. Lig ekiplerinden Denizlispor'un U12 takımı, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Horozkentspor U15 takımı ile hazırlık maçı yaptı.

Denizlispor Kınıklı Sahası'nda yapılan hazırlık maçını çok sayıda futbolsever ve futbolcu velisi de izledi. Oldukça çekişmeli ve zevkli geçen maçta her iki takım futbolcuları da sıcak havaya rağmen yüksek tempoda mücadele etti. Geçen sezonu değerlendiren ve yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgi veren Denizlispor U12 takımı Teknik Sorumlusu İsa Akan, yetenekli oyunculardan kurulu bir takıma sahip olduklarına dikkat çekerek, "Geçen yıl U12 takımı olarak Ağustos sonlarında futbol okullarından belirlediğimiz çocuklarımızla bir ekip kurduk. İlk etapta tabi oyun ve oyun anlayışı konusunda zorlandı ama bu süreç içerisinde çok iyi çalışmalar yaparak çocuklarımızı lige adapte ettik. Katıldığımız 3 ayrı turnuva da iyi sonuçlar aldık. Şampiyonluklar kazandık. Gururlandık, iyi şeyler oldu. Çocuklarımızın arasında geleceğe dönük gelecek vadeden yetenekli futbolcular var. Geçen sezon düşündüğümüzün üzerinde bir başarı sergiledik. Bu yüzden mutluyuz" dedi.

"Futbol okulları çok önemli"

Futbol okullarının çok önemli olduğuna değinen Akan, "Futbolun gelişmesine büyük katkı veriyorlar. Bunların çok iyi taranması gerekiyor. Bu çocukların hepsi futbol okullarından çıkma. Özellikle de U11, U12, U13, U14 gruplarının önü açılmalı, buralar iyi taranmalı ve ince eleyip sık dokunmalı. O yüzden de bu takımların bozulmadan istikrarlı bir şekilde U11 den U16 yaş gruplarına kadar hiç bozmadan çalışmaları gerekiyor. Bunları en iyi şekilde A takımlarına hazırlamamız gerekiyor" diye konuştu.

"Örnek aldığım kaleci Muslera"

Yeşil-siyahlı takımın genç kalecisi İbrahim Doğan da bir yıldır Denizlispor'da futbol oynadığını belirterek, "Bu bir yılda çok iyi bir seviyeye geldik. Çok iyi çalışmalar yaptık. Bunun neticesinde iyi bir takım olduk ve şampiyonluklar, çeşitli başarılar yaşadık. Yeni sezonda da bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Bunun için çalışmalara başladık. İyi bir hazırlık maçı yaptık. Bizim açımızdan iyi bir antrenman maçı oldu. İleride Muslera gibi bir kaleci olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.