Denizlispor U17, Adanaspor'u 4-1 mağlup etti

- Denizlispor U17'de Adanaspor'u dörtledi

Denizlispor: 4 - Adanaspor: 1

DENİZLİ - TFF U17 Elit B Ligi 2. Grup 2. haftasında Denizlispor, evinde karşılaştığı Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.

TFF U17 Elit B Ligi 2. Grup 2. haftasında Servergazi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Denizlispor, Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek 2023-2024 sezonunun ilk üç puanını almış oldu. Her iki yarıda da rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Denizlispor U17 Takımı maçın başında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen; Burak Ege Kocalar (2), Yaşar Yasin Yumlu ve Yavuz Selim Tatar'ın golü ile karşılaşmayı 4-1 kazanarak yeni sezonda üç puan ile tanışmış oldu.

"Yediğimiz golden sonra çevirmesini de bildik"

Karşılaşmayı değerlendiren Denizlispor U17 Takımı Teknik Sorumlusu Hüseyin Ateş, müsabakaya en iyi şekilde hazırlanarak çıktıklarına dikkat çekerek, "Arkadaşlarımın hepsini yürekten kutluyorum. Emeklerine yüreklerine sağlık. Güzel maç oldu. Şanssız bir gol yedik. Olabilir ama yediğimiz golden sonra çevirmesini de bildik. İyi mücadele ve iyi oyunla 4-1 gibi farklı bir sonuçla galip geldik. Geçen hafta Kayseri maçında mağlup olmuştuk. Onu telafi etmemiz gerekiyordu. Çünkü 15 günlük bir ara var. 15 günlük boşluğu iyi değerlendirip eksiklerimizi hatalarımızı görüp değerlendirip ona göre çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Hepsine çok güveniyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar. Hep söylediğimiz gibi Denizlispor'un geleceği bunlar. Ben iyi olacağına güzel olacağına inanıyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler" dedi.