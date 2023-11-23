Denizlispor U15, Bodrumspor'u deplasmanda yenerek lider Alanyaspor'u misafir edecek

TFF Gelişim U15 Ligi 6. Grup 2. haftasında Bodrumspor'u mağlup eden Denizlispor, 3. haftada lider Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Denizlispor U15 Takımı Teknik Sorumlusu Gökhan Hor, çocukların iyi mücadele ettiğini ve Alanyaspor maçında 3 puanı hedeflediklerini belirtti.

- Bodrumspor'u deplasmanda deviren Denizlispor U15, Alanya'yı misafir edecek

DENİZLİ - TFF Gelişim U15 Ligi 6. Grup 2. haftasında deplasmanda Bodrumspor'u deviren Denizlispor, 3. haftada lider Corendon Alanyaspor'u misafir edecek.

TFF U15 Gelişim Ligi 5. Grup ikinci haftasında deplasmanda Bodrumspor'u, Mehmet Ali Şaşmaz'ın golleri ile 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan ve puanını 4'e çıkaran Denizlispor, 3. haftada grup lideri Corendon Alanyaspor'u, Servergazi Stadı'nda misafir edecek. Bu önemli maça Doğan Demircioğlu Stadı'nda Teknik Sorumlu Gökhan Hor nezaretinde hazırlanan yeşil-siyahlılarda tek hedef galibiyet.

"Çocuklar, Bodrum maçında iyi mücadele ettiler"

Ligi ve Alanyaspor maçını değerlendiren Denizlispor U15 Takımı Teknik Sorumlusu Gökhan Hor, ilk iki hafta itibarıyla takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirterek, "Ligin ilk maçı olan Antalyaspor ile oynadığımız maçta eksiklerimiz vardı. O maçta bir puan almıştık. Özellikle gol noktalarında basit bireysel hatalar yapmıştık. Bu maçta daha çok ona göre hazırlandık. Bodrumspor maçında da istediğimiz sonucu aldık. Çocuklar iyi oyun oynadılar. Daha çok mücadele ettiler. Pas oyunumuz iyiydi. Oyunun kontrolü de bizdeydi. Maçın ilk yarısı berabere bitti. Rakibimiz biraz direndi. Ama ikinci yarı bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. Net bir sonuç aldık" dedi.

"İyi oyun, daha iyi mücadele ile Alanya karşısında 3 puanı almaya çalışacağız"

"Bu hafta oynayacağımız Alanyaspor maçı hazırlıklarına da başladık" diyen Hor, "Alanyaspor şu anda lider durumda. Oynadığı iki maçı da kazandı. İyi bir maç olacak. Futbolseverleri bu maçı izlemeye davet ediyorum. İnşallah çocuklar bu maçta da daha iyi oyun, daha iyi mücadele ile Alanya karşısında 3 puanı almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.