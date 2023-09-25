Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul: İyi bir çıkış yakaladık

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, Etimesgut Belediyespor galibiyetiyle iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, bunu sürdürmek istediklerini söyledi.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5.haftasında deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u Deniz Kodal ve Oktay Kısaoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 7'ye çıkaran Denizlispor, puan cetvelinde de 6. sıraya yükseldi. Son 2 haftayı kayıpsız geçen Yeşil Siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken, teknik direktör Bülent Ertuğrul, yakaladıkları bu çıkışı sürdürmek zorunda olduklarını kaydetti. Arnavutköy Belediyespor galibiyetinin moraliyle çıktıkları Etimesgut Belediyespor maçında çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Ertuğrul, "İyi transferler yapan ve üst sıraları hedefleyen bir takımla oynadık. Hafta boyunca rakibimizi iyi analiz ederek, oyun planımızı belirledik. Gökhan Süzen ve Bekir Turaç Böke'nin yokluğuna bir de maçın ilk dakikalarında Emre Sağlık'ın sakatlığı eklendi. 3 tecrübeli oyuncumuzun olmamasına rağmen onların yerine görev yapan gençlerimiz formanın hakkını verdi. Maç boyunca oyundan kopmadan ve belirlediğimiz oyun planımızı en iyi şekilde sahaya yansıtarak önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Son 2 maçta aldıkları 6 puanla puan cetvelinde de iyi bir konuma geldiklerini kaydeden Bülent Ertuğrul, "Bir galibiyet veya mağlubiyet puan sıralamasındaki yerinizi önemli derecede değiştiriyor. O yüzden puan cetvelindeki yerimize aldanmadan her maçımıza aynı ciddiyet ve konsantrasyonla hazırlanıp, aynı şekilde oynamalıyız. Ligin 6.haftasında konuk edeceğimiz Anagold 24 Erzincanspor maçının hazırlıklarına başladık. Bu maçta da hedefimiz kazanmak olacak. Denizlispor taraftarı üzerine düşeni yapıyor. Biz de onlara hak ettikleri sevinci yaşatmak için çalışıyoruz. İnşallah her maç birlik beraberlik içerisinde birbirimize sevinçler yaşatmaya devam ederiz" dedi. Ertuğrul ayrıca, Pazar günü oynayacakları Erzincanspor maçında taraftarların tribünleri doldurmaları çağrısında bulundu. - DENİZLİ