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Denizlispor Taraftarından Dua Töreni

Denizlispor Taraftarından Dua Töreni
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Denizlispor-Mardin 1969 Spor maçında taraftar Ali Zengin, takımının düşme hattından kurtulması için dua etti. 25 yıllık destekçi olan Zengin, stadyumda sarık ve cübbe giyerek dualarını gerçekleştirdi.

TFF 3. Lig 4. Grup 28. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren Denizlispor- Mardin 1969 Spor maçında Denizlispor taraftarı Ali Zengin, sarık ve cübbe giyerek tribünde takımı için dua etti.

TFF 3. Lig 4. Grup 28. haftasında Denizlispor, konuk ettiği Mardin 1969 Spor ile 1-1 berabere kaldı. Düşme hattından kurtulamayan Denizlispor'da kötü gidişatın son bulması için Mardin 1969 Spor maçı öncesi taraftar Ali Zengin, cübbe ve sarık giyerek Denizli Atatürk Stadyumu'na geldi. Tribündeki yerini alan Zengin, Denizlispor taraftarıyla birlikte takımı için dua etti.

25 senedir Denizlispor'u yakından takip ettiğini belirten Ali Zengin, "Her maçına ve deplasmanlara fırsat buldukça giderim. Bu sabah maç öncesi içimden geldi, stadyuma gidip şehrimizin efsane takımı için dua ettim ve dualarımın karşılığını bugünkü zorlu rakip Mardin 1969 Spor maçında 1 puan da olsa almanın mutluluğunu taraftarlarımızla birlikte yaşadık. Bundan sonrada dualarımız devam edecek" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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