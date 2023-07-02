Denizlispor Takım Kaptanı Gökhan Süzen ile Yeniden Anlaştı

TFF 2'nci Lig'e düşen Denizlispor, takım kaptanı Gökhan Süzen ile yeniden anlaşma sağladı. İç transfer görüşmeleri devam ediyor.

Yaklaşık 10 gündür tamamı serbest kalan kadronun önemli isimlerini tutabilmek için iç transfer görüşmelerini sürdüren yönetim, 36 yaşındaki sol bek Gökhan Süzen'le yeniden anlaştı. İlk imzayı kaptana attıran Denizlispor'da Gökhan'dan sonra 7-8 ismin daha kalması bekleniyor. Denizlispor'da daha önce 2018-2019 sezonunda şampiyonluk yaşayan Gökhan Süzen, 2 yıl önce döndüğü yeşil-siyahlılarda ilk 11'in en önemli isimlerinden olmuştu. Gökhan, birçok takım arkadaşı takım kurtuluş umudunu yitirince kulüpten erken ayrılmasına rağmen kalıp maçlara çıkmıştı.