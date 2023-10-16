Denizlispor, İnegölspor'u yenerek galibiyet serisi peşinde

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2 maçlık galibiyet hasretine evinde İnegölspor'u yenerek son veren Denizlispor, çarşamba günü Kastamonuspor deplasmanını da kazanarak seri yakalamayı hedefliyor. İnegölspor maçında çok kritik bir galibiyet aldıklarını belirten Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, "Rakibimiz bir önceki hafta Menemenspor'u 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek moralli bir şekilde geldi. Hafta boyunca rakibimizi iyi analiz ettik ve oyun planımızı ona göre belirledik. Galibiyet sevindirici ancak özellikle savunmada yaptığımız hataları göz ardı etmememiz gerekiyor. Rakibimize beklemediğimiz kadar gol pozisyonu verdik. Bu hataların tekrarlanmaması için hem antrenmanlarda hem de toplantılarımızda gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Kastamonuspor'un ligde mağlubiyeti olmayan 2 takımdan biri olduğunu ve şampiyonluk hedefiyle sezona başladığını ifade eden Bülent Ertuğrul, "Ekim ayında yoğun maç programı ile karşı karşıyayız. 3 günde bir maç oynuyoruz. Hem dinlenme hem de çalışma konusunda yeteri kadar zamanımız olmuyor. Bir de Kastamonu gibi karayoluyla gidilmesi gereken uzak deplasman maçları olduğunda işimiz daha da zorlaşıyor. Bu yüzden günleri değil, saatleri en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Kastamonuspor deplasmanından alacağımız puan ya da puanların bizi daha iyi yerlere getireceğini biliyoruz. Lig uzun bir maraton ve özellikle deplasmandan alınacak puanlar altın değerinde. İnşallah bize yakışan mücadeleyi tekrarlayarak bu zor deplasmandan istediğimizi alarak ayrılacağız" diye konuştu.

?Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Berkant Gündem ve Samet Emre Gündüz, Kastamonuspor maçında forma giyemeyecek.