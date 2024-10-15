Denizlispor'dan domuz eti skandalıyla gündem olan Köfteci Yusuf'a destek

Bir süredir domuz eti skandalıyla gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son dönemde haklarında çıkan olaylar sonrası çok konuşulan Köfteci Yusuf'a TFF 3.Lig ekiplerinden Denizlispor'dan da destek geldi.

TAKIMCA YEMEK YEMEYE GİTTİLER

X hesabı üzerinden yayınladığı video ile destek mesajını paylaşan Denizlispor, söz konusu videoda sporcuların Köfteci Yusuf'ta yemek yediği anlar kaydedildi.

Denizlispor'un destek paylaşımında, "Son dönemde sosyal medyada çıkan haberler sonrası, Yerli markamız Köfteci Yusuf'un yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" ifadeleri yer aldı.