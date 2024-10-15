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Denizlispor'dan domuz eti skandalıyla gündem olan Köfteci Yusuf'a destek

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TFF 3. Lig ekiplerinden Denizlispor, domuz eti skandalıyla gündeme gelen ve haklarında çıkan haberler sonrası çok konuşulan Köfteci Yusuf'a destek verdi. Takım, Köfteci Yusuf'ta yemek yiyerek desteklerini gösterdi.

Bir süredir domuz eti skandalıyla gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son dönemde haklarında çıkan olaylar sonrası çok konuşulan Köfteci Yusuf'a TFF 3.Lig ekiplerinden Denizlispor'dan da destek geldi.

TAKIMCA YEMEK YEMEYE GİTTİLER

X hesabı üzerinden yayınladığı video ile destek mesajını paylaşan Denizlispor, söz konusu videoda sporcuların Köfteci Yusuf'ta yemek yediği anlar kaydedildi.

Denizlispor'un destek paylaşımında, "Son dönemde sosyal medyada çıkan haberler sonrası, Yerli markamız Köfteci Yusuf'un yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" ifadeleri yer aldı.

Denizlispor'dan domuz eti skandalıyla gündem olan Köfteci Yusuf'a destek
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (17)

Black Mamba:

Yerli malı yurdun malı , McDonald's, burger gibi İsrail'e kanli para akıtan şirketlerin boykot edildiği bir dönemde bizim Yusuf'u daha çok desteklememiz lazim

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Elektro Umut:

kesin ya takıma sponsor olmuştur ya da beleşe yada ucuza yemek vermiştir.

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Sami İşgören:

AFİYET OLSUNNNNNNN :))))ne kadar zorlarsanız zorlayın damgayı yedi birkere kolay kolay o damgayı zor siler.

17
46
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turan aşık:

Reklam kokuyor

16
24
yanıtYanıtla
Halkçı:

şimdi millet ikiye bölündü yusufun köftesini yiyip keşke ayranından icselermiş ama cola içmişler diye şimdi övseler mi dövseler mi bilemiyorlar :))

19
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Oktay Şahin:

Burger king Rizemize hayırlı olsun

17
4
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Cevap :

Desenize millet domuz etini sevdi ! :D

4
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yanıtYanıtla
Taşkın Yılmaz:

Millet yakında gıda tespit cihazıyla dolaşacak. Siz yinede analizi elden bırakmayın gençler.

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yanıtYanıtla
S.S.:

bir şarkı var bildin mi? BARIŞ MANÇO EĞRİ EĞRİ DOĞRU DOĞRU

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yanıtYanıtla
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