Denizlispor'da Yeni Başkanın İstifaların Ardından Yeniden Kongre Kararı

Denizlispor'da yeni başkan Ahmet Yalın Yıldırım'ın yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının istifasının ardından yeniden kongre kararı alındı.

Denizlispor 14 Mayıs'ta gerçekleşen kongrede Ahmet Yalın başkan seçilmişti. Yıldırım'ın yönetim kurulu üyelerinden bir kısmının açıklanan borç bilançosunun ardından istifa ettikleri öğrenildi. Ardı ardına gelen istifalar nedeniyle Denizlispor'da yeniden kongre kararı alındı. Denizlispor tarafından yapılan açıklamada, "08.06.2024 Cumartesi günü saat 15.00'da EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gündeme göre yapılmasına, toplantıda ekseriyanın sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde 24.06.2024 Pazartesi günü 18: 30'da EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda pandemi şartlarına uygun olarak yapılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ