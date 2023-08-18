Denizlispor'da olağanüstü genel kurul yapıldı

DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Denizlispor'da olağanüstü genel kurul EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Başka adayın çıkmadığı kulüpte mevcut Başkan Mehmet Uz, yeniden göreve seçilip güven tazeledi. Divan başkanlığını Erdal Otçu'nun yaptığı kongrede, oylama öncesinde konuşan Başkan Mehmet Uz, gözleri kapalı şekilde kulübü devralarak hizmet etmeye başladıklarını belirtti. Büyük fedakarlıklarla göreve başladıklarını ve buna rağmen Süper Lig'de küme düştüklerini ifade eden Uz, "Biz transferlerimizi yaparken 5 günde transferi açtık, 10 günde transferi tamamladık. Mevcut olan şartlarla 20 futbolcumuzu ve hocamızı aldık. Bir daha transfer yapamayacağımızı da hem kulüp olarak hem şehir olarak bizler biliyorduk. Düştü gözüyle bakılan takım ligde kaldı. Bizim için bu başarıydı ama başarı ligde kalmak olmamalıydı. Bizim transferi açmamız gerekiyordu" dedi.

Eski yönetimlerden kalan borçları açıklayan Başkan Uz, Denizlispor'un 6 milyon 900 bin Euro, 275 bin Sterlin, 49 bin Frank ve 231 bin Dolar borcunun bulunduğunu ifade etti. Dönem kuruyla 69 milyon TL olan borcun bugünkü karşılığının 229 milyon TL olduğunu açıklayan Mehmet Uz, "İki sezon boyunca toplamda 150 milyona yakın bütçemiz var. Bu paraların tamamını şahsımız, yönetim kurulu ve sponsorluklar karşılıyor. Maalesef geçen sezonki son 2 ayda ki gidişat kötü olunca ben de mevcut olan futbolcuların paralarını ödemedim. Bunların toplamı da 14 milyona tekamül ediyor. Çünkü takım düşerken ben futbolcuların parasını ödeyerek ödüllendirmek istemedim" ifadelerini kullandı. Denizlispor'un yeni yönetiminde şu isimler yer aldı: Muhammet Kaplan, Ahmet Metin, Ali İnceören, Nedim Demirkan, Ferhat Yıldırım, Onur Kayhan, Özgür Sarıtaş, İsmail Kartal, Murat Saylan, Güray Özkan, Ahmet Yalın Yıldırım, Ferhat Tosun, Fatih Harktı ve Necip İrdem.