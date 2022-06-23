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Denizlispor'da kaleci Hüseyin uzattı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor'da kaleci Hüseyin uzattı

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altaş Denizlispor, iç transferde kaleci Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaştı.

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altaş Denizlispor, iç transferde kaleci Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sözleşmesi sona eren kalecimiz Hüseyin Altıntaş'la anlaşmaya vararak 1 yıllık sözleşme yeniledi. Tecrübeli kaleci kulüp başkanımız Mehmet Uz'la yaptığı görüşmenin ardından resmi mukaveleye imza attı" ifadelerine yer verildi.Altyapıdan yetişen 27 yaşındaki file bekçisi geçen sezon 4 lig, 1 de kupa maçında görev yaptı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Hüseyin Altıntaş Denizlispor Spor Haberler

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