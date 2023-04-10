Denizlispor, Bülent Ertuğrul'la imzaladı

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak Tuzlaspor'a deplasmanda 3-0 yenilip teknik direktör Kemal Kılıç'la yollarını ayıran Altaş Denizlispor, Bülent Ertuğrul'u takımın başına getirdi. Denizlispor'da futbolculuk döneminde forma giyen ve 2017-2018 sezonunda sportif direktörlük görevinde bulunan Ertuğrul'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Bülent Ertuğrul'a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz" denildi.