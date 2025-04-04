Denizlispor Başkanı Erhan Ergil'in İstifası Kabul Edildi
Nesine 3. Lig ekiplerinden Denizlispor'da kulüp başkanı Erhan Ergil'in istifası, yönetim kurulu tarafından kabul edildi. Melih Yanık, Ergil'in istifası hakkında bilgi verdi.
Nesine 3. Lig ekiplerinden Denizlispor'da kulüp başkanı Erhan Ergil'in istifası kabul edildi.
Kulübün sözcüsü Melih Yanık, yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun Ergil'in istifasını kabul ettiğini belirtti.
Erhan Ergil, 9 Mart'ta görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor