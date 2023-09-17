Denizlispor Arnavutköy Belediyespor'u 3-2 Mağlup Etti
Denizlispor, Arnavutköy Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Maçta Denizlispor'un oyuncusu Bekir Turaç Böke 2 gol atarken, Arnavutköy Belediyespor'un gollerini Metincan Cici ve Umut Aydın attı.
2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Arnavutköy Belediyespor isabetsiz şutların ardından meşin yuvarlağı kontrolüne alan Metincan Cici'nin sert vuruşu ile top ağlarla buluştu. 0-1
40. dakikada Denizlispor'un kullandığı taç atışının ardından tehlikeli atakta bulunan Arnavutköy Belediyespor'un oyuncusu Umut Aydın, defans sahası içerisinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
53. dakikada Denizlispor oyuncuları kullandığı taç atışının ardından defans sahası içerisinde meşin yuvarlağı kontrol eden Bekir Turaç Böke, oyuncudan atlatarak topu filelerle buluşturdu. 1-2
56. dakikada Denizlispor'lu oyuncu Bekir Turaç Böke, ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı sırada sert vuruşuyla topu ikinci kez filelerle buluşturdu. 2-2
71. dakikada serbest vuruşun ardından kale vuruşu kararına varan hakem, Denizlispor'lu oyuncu Berkant Gündem sert vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2
Hakemler: Lütfullah Aslan, Muhammed Yıldız, Şükrü Çavcı,
Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşcıoğlu, B. Turaç Böke, Muhammed Eren Kıryolcu, Deniz Kodal (Ahmet Tekin dk. 82), Oktay Kısaoğlu (Emre Burgaz dk. 46), Gökhan Süzen (Alihan Kalkan dk. 26), Emre Sağlık (Kemal Çetinkaya dk. 90), Berkant Gündem, Emre Furtuna (S. Emre Gündüz dk. 46)
Yedekler: A. Eren Yalçın, Ramazan Karakurt, Emre Yıldırım, M. Eren Sıngın, Yusuf Emre İnanır
Teknik Direktör: Bülent Ertuğrul
Arnavutköy Belediyespor: Cantuğ Temel, H. Eren Bektaş, Abdullah Çelik (Harun Özcan dk. 80), Hakan Çinemre, Ufuk Özcan, Metincan Cici (Hasan Türkyılmaz dk. 74), Sirac Susancak, Mustafa Diler (İrfan Akgün dk. 74), Mehmet Aslan, A. Arda Tuzcu (Polat Yaldır dk. 59), Umut Aydın (Ahmet Batuhan Akyüz dk. 80)
Yedekler: Özgün Ali Köklü, Erkul Küçük, Kerem Kılıç, Fatih Mert Çırtlık, İsmail Tarım
Teknik Direktör: Ertuğrul Dağaltın
Goller: B. Turaç Böke (dk. 53 ve dk. 56), Berkant Gündem (dk. 71) (Denizlispor), Metincan Cici (dk. 5), Umut Aydın (dk. 41), (Arnavutköy Belediyespor)
Sarı kartlar: Muhammet Özkal, Emirhan Kaşcıoğlu, Muhammed Eren Kıryolcu, Ahmet Tekin, Emre Burgaz (Denizlispor) Mehmet Aslan, Umut Aydın, Sirac Susancak, Hasan Türkyılmaz, Polat Yaldır, Hakan Çinemre (Arnavutköy Belediyespor)
Kırmızı kartlar: Bekir Turaç Böke (dk. 90+2) (Denizlispor), Mehmet Aslan (dk.84) (Arnavutköy Belediyespor) - DENİZLİ