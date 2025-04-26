Denizlispor 3. Lig'e Küme Düştü
Denizlispor, Süper Lig'den 3. Lig'e düştü. Son maçında Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kalıp 14'üncü sırada tamamlayan ekip ligde kalma şansını kaybetti.
YILLARCA Süper Lig'de mücadele eden, bir dönem ülkemizi Avrupa kupalarında da temsil eden Denizlispor 3'üncü Lig'de küme düştü. Son hafta maçında evinde Niğde Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig'e geriledi. Konuk takım 45'inci dakikada Şahin'le 1-0 öne geçti. Denizlispor 45 artı 1'inci dakikada Emre ile beraberliği yakaladı. İkinci yarıda ise gol bulamayan Denizlispor 21 puana yükselse de ligi 14'üncü bitirdi ve resmen küme düştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor