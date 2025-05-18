Denizlili Dağcılar 19 Mayıs'ı Sandras Dağı'nda Kutladı

Denizlili dağcılar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 2 bin 295 metre yüksekliğindeki Sandras Dağı zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

Denizlili dağcıları bir araya getiren Pamukkale Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (PAKDOS), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı anlamlı bir etkinlikle kutladı. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen tırmanışta, PAKDOS üyeleri 2 bin 295 metre yüksekliğindeki Beyağaç Sandras Dağı'nın zirvesine ulaştı. Zirvede Türk bayrağını dalgalandırarak bayram coşkusunu doruklara taşıdı. Ekip, 19 Mayıs Pazartesi sabahı ise Altınsivrisi Dağı'nın 2 bin 50 metre yüksekliğindeki zirvesine bir tırmanış daha gerçekleştirecek. - DENİZLİ