Denizlili Dağcılar 19 Mayıs'ı Sandras Dağı'nda Kutladı

Denizlili Dağcılar 19 Mayıs'ı Sandras Dağı'nda Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizlili dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Sandras Dağı zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı. Pamukkale Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (PAKDOS) üyeleri, etkinlik ile bayram coşkusunu doruklarda yaşadı.

Denizlili dağcılar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 2 bin 295 metre yüksekliğindeki Sandras Dağı zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

Denizlili dağcıları bir araya getiren Pamukkale Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (PAKDOS), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı anlamlı bir etkinlikle kutladı. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen tırmanışta, PAKDOS üyeleri 2 bin 295 metre yüksekliğindeki Beyağaç Sandras Dağı'nın zirvesine ulaştı. Zirvede Türk bayrağını dalgalandırarak bayram coşkusunu doruklara taşıdı. Ekip, 19 Mayıs Pazartesi sabahı ise Altınsivrisi Dağı'nın 2 bin 50 metre yüksekliğindeki zirvesine bir tırmanış daha gerçekleştirecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brezilya futbolunun efsanesi Lucio yoğun bakıma alındı

Brezilya futbolunun efsanesi yoğun bakıma alındı
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu

Eurovision'da kazanan belli oldu! Finale İsrail protestosu damga vurdu
Rooney'den Manchester United'a tavsiye: Galatasaray'dan onu alın

Manchester United'a tavsiye verdi: Galatasaray'dan onu al
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i yatağından kaldıran saldırı! Şüphe ettikleri tek bir grup var
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler

Şiddet kontrolden çıktı! Kaldırımdan söktüğü taşı kafasına fırlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.