Denizli Sporcuları U15 Güreş Avrupa Şampiyonası'nda Milli Formayla Mücadele Edecek

İtalya'da 25-28 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan U15 Güreş Avrupa Şampiyonası'nda Denizli Sporcu Eğitim Merkezi'nden 3 sporcu Milli formayla ülkemizi temsil edecek.

25-28 Haziran 2025 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan U15 Güreş Avrupa Şampiyonası'nda Denizli Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları Milli formayla ülkemizi temsil edecek. Şampiyonada Grekoromen stil 62 kg'da Süleyman Umut Şahinol, 68 kg'da Orhan Eymen Taşçı ve kadınlar 58 kg'da Pınar Cemre Güngör, uluslararası arenada madalya için mindere çıkacak. Denizli Sporcu Eğitim Merkezi Antrenörü Adem Taşçı ise şampiyonada Milli Takım Antrenörü olarak görev yapacak.

Genç sporcuların Avrupa sahnesinde mücadele edecek olmasından gurur duyduklarını belirten Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, sporculara ve teknik ekibe başarılar diledi. - DENİZLİ