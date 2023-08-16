Denizli Sporcuları Gemlik Uluslararası Karate Turnuvasında Başarıyla Döndü

14 ülkeden ve Türkiye'nin 29 ayrı ilinden 1950 sporcunun katıldığı 4. Gemlik Uluslararası Karate Turnuvasına katılan Denizlili sporcular başarılarla döndü. Denizli'den katılan sporcular derece elde etti ve antrenörleri tarafından tebrik edildi.

14 ülkeden ve Türkiye'nin 29 ayrı ilinden 1950 sporcunun katıldığı 4. Gemlik Uluslararası Karate Turnuvasına katılan Denizlili sporcular başarılarla döndü.

Gemlik Belediyesi, Gemlik Belediyespor ve Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Gemlik Uluslararası karate turnuvası sona erdi. Farklı gruplarda mücadele veren toplam 1950 sporcu derece elde edebilmek için kıyasıya ter döktü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, İran, Cezayir, Gürcistan, Mısır, Yunanistan, Fas Irak, Katar ve Türkmenistan gibi ülkelerin katıldığı turnuvalara Türkiye genelinden 29 il sporcuları organizasyonda rakipleriyle kozlarını paylaştı.

11-13 Ağustos tarihlerindeki turnuvaya Denizli'den katılan Aleyna Doruk, 55 kilo büyük bayanlar kumite 2.'si oldu. Minik erkekler kategorisinde 50 kiloda katılan Hüseyin Baygın, yıldız erkekler kategorisinde 52 kiloda yarışan Ömer Küloğlu ve minik erkekler kategorisinde 40 kiloda yarışan Çınar Uğur Karakaya ise kumite 3.'lüğünü kazandı.

Başarılardan dolayı sporcularını tebrik eden Antrenör Zekai Doruk, "Denizli olarak başarılar elde ettiğimizden dolayı çok mutluyum. Bizlere bu yolda destek olan herkese teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ