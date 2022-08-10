Denizli spor haberi | Merkezefendi'ye potada Yunan yıldız adayı

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun hazırlıklarına yerli oyuncularıyla başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, kadrosunu Yunan forvet Nikos Rogkavopoulos'la güçlendirdi.

Yunanistan'da Promitheas Patras takımında forma giyen 21 yaşındaki genç yıldız adayı, geçen sezon ligde 6.5 sayı, 4.3 ribaund ve 1.1 asist, EuroCup'ta 8.8 sayı, 5.6 ribaund, 1.4 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakaladı. Rogkavopoulos, 2016 U16 B Avrupa Şampiyonası'nde MVP ödülünü kazandı. 2018 yılında düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda 19.7 sayı, 6.6 ribaund, 2.1 asist ortalamalarıyla turnuvanın en skorer isimlerinden olan Rogkavopoulos, 2019 yılında düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda ise 11.7 sayı ve 8.4 ribaundluk performansı ile NBA'de oynayan milli yıldızımız Alperen Şengün'le birlikte turnuvanın en iyi 5'inde yer aldı. Altyapısında yetiştiği AEK ile 2020 yılında Yunanistan Kupası'nın kazanan kadroda yer alan Rogkavopoulos, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Merkezefendi, daha önce yabancı transferi olarak Andrew Harrison, Max Heidegger ve Chad Brown'ı almıştı.