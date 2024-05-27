Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası Başlıyor

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası'nın bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek. 138 sporcunun katılım sağlayacağı turnuva 27 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak, 7 Haziran 2024 tarihinde final maçıyla tamamlanacak.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün bölgede yer alan firmalara yönelik düzenlediği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası'nın bu yıl 5'incisi yapılacak. Bu yıl ki turnuvaya Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 20 firmadan 30 takım ve 138 sporcu katılacak. DOSTEK Koleji Kapalı Spor Salonu'nda 27 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak olan maçlarla start verilen turnuva 10 gün sürecek ve 7 Haziran 2024 tarihinde yapılacak final karşılaşmalarının ardından tamamlanacak ve kazananlar belirlenecek.

"Masa tenisi turnuvamızı çok önemsiyoruz"

Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Masa Tenisi Turnuvası hakkında bilgiler veren Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu; "Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğümüzce her yıl geleneksel olarak yapılan amatör spor etkinlikleri kapsamında, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa düzenlediğimiz Masa Tenisi Turnuvamızı çok önemsiyoruz. Bölgemizde bulunan firmalarda çalışanların birbiriyle tanışmalarını amaçlıyoruz. Kaynaşmalarını sağlamak ve aralarındaki dayanışmayı arttırmak istiyoruz. Böylelikle İş kazalarını önlemek ve çalışanlarımızın motivasyonlarını arttırmak hedefliyoruz. Masa tenisi turnuvamızda her yıl takımlarımızın ve sporcularımızın spora dair isteği ve heyecanı katlanarak artıyor. Centilmenlik içerisinde, rekabetin ve heyecanın yüksek olduğu bir turnuva yaşanması dileğimle bütün takımlarımıza, sporcularımıza ve firmalarımıza başarılar dilerim" dedi. - DENİZLİ