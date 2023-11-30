Denizli Okul Sporları Tenis Gençler İl Birinciliği Sonuçları

Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Tenis Gençler İl Birinciliği müsabakalarında 10 okul 50 sporcunun mücadelesinde dereceye giren okullar belli oldu. Genç Kızlarda Özel PEV Amiroğlu Fen Lisesi şampiyonluğa ulaşırken, Erkekler kategorisinde ise Bozkurt Spor Lisesi birinci oldu. İl Birinciliği müsabakalarında şampiyon olan takımlar Tenis Grup Müsabakalarında Denizli'yi temsil etmeye hak kazandı.

Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Tenis Gençler İl Birinciliği müsabakalarında10 okul 50 sporcunun mücadelesinde dereceye giren okullar belli oldu.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Okul Sporları Tenis Gençler kategorisi müsabakaları sona erdi. Pamukkale Tenis Kulübü Kortlarında 10 takımdan 50 sporcunun mücadele ettiği yarışmalar heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Yarışmalar sonunda Genç Kızlarda Özel PEV Amiroğlu Fen Lisesi şampiyonluğa ulaşırken, Erkekler kategorisinde ise Bozkurt Spor Lisesi birinci oldu. Şampiyonada dereceye giren takımlara ödüllerini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Denizlili Milli Tenisçi Nilgün Keçeci takdim etti. Bu sonuçla İl Birinciliği müsabakalarında şampiyon olan takımlar Tenis Grup Müsabakalarında Denizli'yi temsil etmeye hak kazandı.

Dereceye giren diğer okullar ise şu şekilde; kızlarda Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi ikinci, Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Erkeklerde ise Özel PEV Amiroğlu Fen Lisesi ikinci olurken, Denizli OSB Dostek Koleji üçüncü oldu. - DENİZLİ