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Horozkentspor'da yeni dönem: İsmail Özçakmak başkanlığa getirildi

Horozkentspor'da yeni dönem: İsmail Özçakmak başkanlığa getirildi
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Denizli'yi Kadınlar 1. Lig'de temsil edecek Horozkentspor'un yeni başkanı İsmail Özçakmak oldu. Yeni yönetim, 2026-2027 sezonunda ligde kalıcı olmayı ve Denizlili genç yetenekleri Türk kadın futboluna kazandırmayı hedefliyor. Kulüp, U17 Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde etmek ve altyapı takımlarını (U13, U15, U17) güçlendirmek için çalışmalarına başladı.

Denizli'yi Kadınlar 1. Lig'de temsil edecek Horozkentspor'da başkanlık görevine İsmail Özçakmak getirildi. Yeni yönetim, 2026-2027 sezonunda ligde kalıcı olmayı hedeflerken, Denizlili genç yetenekleri Türk kadın futboluna kazandırmak için altyapı çalışmalarına da ağırlık verecek.

Denizli'yi Kadınlar 1. Lig'de temsil edecek Horozkentspor'da başkanlık görevine İsmail Özçakmak getirildi. Yeni yönetim, 2026-2027 sezonunda ligde kalıcı olmayı ve Denizlili genç yetenekleri Türk kadın futboluna kazandırmayı hedefliyor.

Horozkentspor'da yeni sezonun yol haritası belli oldu. Başkan İsmail Özçakmak yönetiminde çalışmalarını sürdürecek olan kulüp, kadrosunda Denizlili oyunculara ağırlık verirken, 2009-2012 doğumlu genç futbolculara da 1. Lig deneyimi kazandıracak. Kulübün önemli hedeflerinden biri ise U17 Türkiye Şampiyonası. Ocak ayında başlayacak şampiyonada başarılı bir derece elde etmek isteyen Horozkentspor, altyapıda da U13, U15 ve U17 takımlarını güçlendirecek.

Yeni Başkan İsmail Özçakmak, kulübün önceki dönemine teşekkür ederek, "Özkan Ceylan Hocamızın bıraktığı bayrağı en iyi şekilde temsil ederek, Denizli'mizin kızlarıyla bu mücadeleye devam edeceğiz. Hedefimiz net, 1. Lig'de kalıcı olmak, altyapıyı güçlendirmek ve Denizli'nin kızlarıyla geleceğe yürümek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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