Denizli Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu Güreller SK, yeni sezonunda hedefini üst sıralar olarak belirledi. Takımın deneyimli çalıştırıcısı Gökhan Kaynak, iyi bir takım oluşturduklarını ve pas oyununa önem verdiklerini belirtti.

- Denizli İdmanyurdu yeni sezon için hedefini belirledi

DENİZLİ - Denizli Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu Güreller SK, yeni sezonunda hedefini üst sıralar olarak belirledi.

Yeni sezonda Denizli Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu Güreller SK, yaklaşık bir haftadır yeni sezon hazırlıklarını Şirinköy Stadı'nda sürdürüyor. Takımın kadrosu büyük oranda oluşurken, genç yeteneklere öncelik verildi. Yeni sezon çalışmaları hakkında acıkmalarda bulunan takımın deneyimli çalıştırıcı Gökhan Kaynak, sıkı yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında konuştu. Kaynak, çalışmaların iyi gittiğini belirterek, "Geçen hafta Perşembe günü başladık. Biraz daha toparlamaya yönelik çalışıyoruz. Şu anda gayet iyi gidiyor. Hedefimiz ligi iyi bir yerde bitirmek. İyi bir kadromuz var. Yeni iyi bir kadro kurduk. İç transferde 3 oyuncu ile anlaştık. 10 oyuncumuz da yeni aramıza katıldı. Artı gençlerimiz var. Ayrıca alttan da gençler aramıza katılacak. 23-24 kişilik bir kadro ile hedefe doğru yürümek istiyoruz. Elbetteki hedefimiz var, herkesin hedefi var. Sene sonunda hep beraber göreceğiz" dedi.

"İyi bir takım oluşturduk"

İyi bir takım oluşturduklarına ve nasıl bir oyun oynamak istediklerine dair de değerlendirmelerde bulunan Gökhan Kaynak, "Bu sene sahada fair-play çerçevesinde mücadele eden, sahanın içinde daha çok iyi oyun oynamaya çalışan, pas oyununa önem veren, gençlere önem veren bir takım oluşturmak istiyoruz. Bunu da zaman içerisinde hep beraber göreceğiz. Tabi ki yeni katılan gençlerimizden gelişim kaydedenler olacak. Senenin sonunda belki inşallah hedef gelirse tekrar aramızda olan gençler olacak. Dolayısıyla iyi bir takım oluşturduk. İyi bir oyun. Sezon içinde de seyir zevki yüksek maça gelenlerin zevk alacağı ama her şeyden önce içeride oynayan oyuncularımızın zevk alacağı bir oyun anlayışını sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. İnşallah da öyle olacak" ifadelerini kullandı.