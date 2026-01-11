Haberler

Denizli İdmanyurdu'nun çıkışı sürüyor

Denizli İdmanyurdu'nun çıkışı sürüyor
Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devre arasından sonra sahaya çıkan Denizli İdmanyurdu, İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 yenerek Play-Off yarışında kalmaya devam etti. Mustafa Arda Mutlu, takımının galibiyetine katkı sağladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devre arasında yönetimi ve teknik heyeti değişen Denizli İdmanyurdu ikinci yarının ilk maçında İzmir Çoruhlu FK'yı deplasmanda Mustafa Arda Mutlu'nun tek golüyle yenerek çıkışını sürdürdü. Grupta üst üste üçüncü galibiyetini alan Denizli ekibi puanını 29 yapıp Play-Off yarışından kopmadı. İdmanyurdu'nda 22 yaşındaki Mustafa Arda Mutlu devre arası öncesi Eskişehir Anadolu önünde attığı 2 golle galibiyeti getirmesinin ardından dün de takımına 3 puan kazandırdı. Düşme hattında kalan İzmir Çoruhlu FK'da ise lisansları henüz çıkarılamayan tecrübeli yıldız transferler Yasin Öztekin ve Nizamettin Çalışkan forma giyemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
