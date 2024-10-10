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Denizli İdmanyurdu, Sandıklıspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Denizli İdmanyurdu, Sandıklıspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta ilk maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Denizli İdmanyurdu, hafta sonu oynayacağı Sandıklıspor maçı için antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak, takımın moralinin yüksek olduğunu belirtti.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup ilk haftasında kazanan Denizli İdmanyurdu, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Sandıklıspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup ilk haftasında evinde karşılaştığı Balçovaspor'u iyi bir oyun ve mücadele sonucunda 3-1 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yapan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor'da ligin ilk haftasında oynanacak olan Sandıklıspor hazırlıkları başladı. Başkarcı Stadı'nda Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak nezaretinde yapılan antrenmanda futbolcuların istekli ve moralli oldukları görüldü. Kırmızı-siyahlı takım haftanın ilk antrenmanında yenileme ve tamamlama antrenmanı gerçekleştirdi.

"3 puan ile başlamak önemliydi"

Balçovaspor ve Sandıklıspor maçını değerlendiren Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak, lige galibiyet ile başlamanın önemli olduğuna dikkat çekerek, "Ligin ilk maçları her zaman zordur. Kolay maç olmadı ama bizim açımızdan iyi bir oyunla kazanıp 3 puan ile başlamak önemliydi. Oyunda eksiklerimiz var bu eksiklikleri üçüncü ve dördüncü haftaya kadar kapatmak istiyoruz. Maçta daha fazla gol pozisyona giren, topa sahip olan, gol atan taraf olmak bizi sevindiriyor" dedi.

"Sandıklıspor maçı önemli"

Ligin ikinci haftasında oynanacak olan Sandıklıspor maçının önemine değinen Kaynak, "Bu hafta Sandıklıspor'a gidiyoruz. Sandıklıspor rakibi ligden çekildiği için haftayı maç yapmadan geçirdi. Bizim için kendi oyunumuz önemli. Oturtmak ve oynatmak istediğimiz bir oyun var. Eğer istediğimiz ritmi yakalarsak başarılı olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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