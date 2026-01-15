Haberler

Denizli İdmanyurdu, Ferhat Canlı'yı transfer etti

Güncelleme:
3. Lig 4. Grup'ta Play-Off yarışında olan Denizli İdmanyurdu, Yeni Malatyaspor forması giyen Ferhat Canlı'yı transfer etti. Tecrübeli sol bek, kariyerinde birçok takımda görev yaptı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Play-Off yarışında ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Denizli İdmanyurdu, Yeni Malatyaspor forması giyen 28 yaşındaki sol bek Ferhat Canlı'yı transfer etti. Denizli ekibine imza atan tecrübeli futbolcu kariyerinde daha önce Sandıklıspor, Dersimspor, Amed Sportif, 23 Elazığ FK, Batman Petrolspor, Malatya Arguvanspor, Yomraspor, Sultanbeyli Bld ve Çayelispor'da da görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
