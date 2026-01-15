Denizli İdmanyurdu, Ferhat Canlı'yı transfer etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Play-Off yarışında ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Denizli İdmanyurdu, Yeni Malatyaspor forması giyen 28 yaşındaki sol bek Ferhat Canlı'yı transfer etti. Denizli ekibine imza atan tecrübeli futbolcu kariyerinde daha önce Sandıklıspor, Dersimspor, Amed Sportif, 23 Elazığ FK, Batman Petrolspor, Malatya Arguvanspor, Yomraspor, Sultanbeyli Bld ve Çayelispor'da da görev yaptı.

