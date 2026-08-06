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Denizli İdmanyurdu, Emre Işık'ı Kadrosuna Kattı

Denizli İdmanyurdu, Emre Işık'ı Kadrosuna Kattı
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3'üncü Lig ekibi Denizli İdmanyurdu, Beykoz İshaklıspor'dan orta saha oyuncusu Emre Işık ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni transferine başarılar dilerken, Emre geçen sezon 28 maçta 3 gol kaydetti.

3'üncü Lig takımı Denizli İdmanyurdu, Beykoz İshaklıspor'dan orta saha oyuncusu Emre Işık (26) ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübümüz, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Emre Işık ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Emre Işık'a kulübümüze hoş geldin diyor, şanlı formamız altında sağlıklı, başarılı ve nice güzel zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi. Emre geçen sezon 3'üncü Lig'de Beykoz İshaklı formasıyla 28 maçta 3 gol kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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