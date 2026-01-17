Haberler

Denizli İdmanyurdu'ndan kanat takviyesi

Güncelleme:
3. Lig 4. Grup takımlarından Denizli İdmanyurdu, Yeni Malatyaspor'dan sağ kanat oyuncusu Mehmet Emin Taştan'ı kiralık olarak transfer etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizli İdmanyurdu, dış transferde Yeni Malatyaspor'dan sağ kanat Mehmet Emin Taştan ile anlaşma sağladı. Kırmızı-siyahlılar, 22 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Devre arası transfer çalışmaları kapsamında en son Yeni Malatyaspor forması giyen Mehmet Emin Taştan ile anlaşmaya vardık. Mehmet Emin'e Denizli İdman Yurdu formamız altında başarılar dileriz" denildi. Mehmet Emin, ilk yarıda 2'nci Lig'de 10 maça çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
