Denizli İdmanyurdu 3. Lig'e yükseldi

BÖLGESEL Amatör Lig 7'nci Grup'ta şampiyon olarak ilk kez 3'üncü Lig'e yükselmeyi garantileyen Denizli İdmanyurdu kupasına Asarlıkspor'u ağırlaması gereken sezonun son maçında kavuştu. Karşılaşma öncesi Başkarcı Şehit Sami Er Sahası, Denizli temsilcisinin renkleri olan kırmızı-siyahlı balonlar ve bayraklarla süslendi.

Denizli İdmanyurdu, sahaya tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde çıktı. Taraftarlar futbolcuları tek tek tribünlere çağırıp alkışladı. İzmir ekibi Asarlıkspor statü gereği küme düştüğü için son maça çıkmazken, Denizlili futbolcular kendi aralarında taraftarlar için gösteri maçı yaptı. Ardından kurulan platformda madalyalarını alan futbolcular kupayı coşkuyla havaya kaldırdı.