Denizli İdmanyurdu, İlk Maçında İzmir Çoruhlu'yu 3-1 Yenerek Üç Puan Aldı

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Denizli İdmanyurdu, İzmir Çoruhlu'yu 3-1 yenerek sezonun ilk maçında üç puan kazandı. Karşılaşmanın golleri Murat Torun ve Bilal Şefik'ten geldi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk hafta maçında sahasında İzmir Çoruhlu'yu ağırlayan Denizli İdmanyurdu sahadan 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanırken, Denizli İdmanyurdu 55'inci dakikada Murat Torun'un golüyle öne geçti: 1-0. Konuk İzmir Çoruhlu 70'inci dakikada Ömer Faruk'la beraberliği yakaladı: 1-1. Denizli temsilcisi 88'inci dakikada penaltıdan Bilal Şefik'in golüyle yeniden öne geçti: 2-1. Karşılaşmada son sözü 90'ıncı dakikada ilk golü atan Murat Torun söyledi: 3-1. Denizli İdmanyurdu ilk maçından 3 puanla ayrılmasını bildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
